‘Türkiye iyiye doğru gidiyor’

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından “Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları” kapsamında Çorum’a gelen araştırmacı-yazar Abdurrahman Uzun, Türkiye’nin iyiye doğru gittiğini söyledi.

Türkiye’nin şu anda büyük bir mücadele içinde olduğunu anlatan Uzun, “30-40 yıl önce yüzde 156 enflasyon vardı. Sonra o enflasyon yüzde 6’lara kadar düştü. Demek ki bu enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın yarın kendimizi toparladık mı düşer. Ekonomide bugün darlık var yarın güzellik olur. Bunlar değişkendir. Bizim coğrafya kalp grafiği gibidir. Düz bir şekilde devam edersen ölürsün. Önümüzdeki süreci eğer patatesin, soğanın üzerinden, marketlerin üzerinden, enflasyondan, dolar kurundan hayatını dizayn etmeye çalışırsan mevzuyu anlamamışsın demektir. Ne olacak bu ülkenin hali diyenler var. Bu ülkenin hali güzele doğru gidiyor.” dedi

Halk ile batılın savaşının devam ettiğini belirten uzun, bu davada herkesin kimin yanında durması gerektiğini iyi bildiğini belirterek, herkesin bu davaya sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında sosyal medyanın gücüne ve sosyal medyada yapılan algı operasyonlarına da değinen Uzun, dünyanın en etkili silahının artık algı olduğunu dile getirdi.

Artık cep telefonlarıyla ülke bartırılıp, ülke ayağa kaldırıldığını anlatan Uzun; “Cep telefonlarıyla ülke bartırıp, ülke ayağa kaldırıyorlar. Kendi evlatına söz geçiremezken, sosyal medyadan birisi birşey paylaşınca o çocuk arkadaşlarıyla Çorum meydanında buluşuyor. Senin beynine, herşeyine hükmediyorlar. Algıyı yenemediğimiz müddetçe biz savaş kazanamayız. Algıya teslim olursak da esir oluruz. O yüzden dünyanın en etkili silahı algıdır.” İfadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan ve vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022, 18:12