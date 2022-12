Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayindeki başarısı Çorum’da konuşuldu

FATİH BATTAR

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ortaklığında “İleri Teknolojiler ve Sanayi” çalıştayı düzenlendi.

Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cihannüma Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akça, akademisyenler, öğretim görevlileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İki gün sürecek olan çalıştayın ilk gününde Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, SAHA Genel Sekreteri hemşehrimiz İlhami Keleş ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmalarını ise Cihannüma Bölge Koordinatörü Hüseyin Kır, çalıştaya 19 üniversiteden gelen akademisyen hocalarımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savuna Bakanlığı, birçok kurum ve kuruluşlardan temsilciler, Çorum ve diğer illerimizden işadamları, sanayiciler, STK’lardan oluşan 100’ün üzerinde katılımcı çalıştayımızda görev alacaktır. Çalıştayın müzakere konuları arasında, ithalata bağımlılığı azaltmak ve karlılığı artırmak, akademisyenlerin katma değer arttırıcı faaliyetlerde bulunması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, uygulamalı eğitimin etkinliğinin arttırılması, finansal kaynak ve teşviklerin verimliliği, kurumsal ve dijital dönüşüme uyumun arttırılması, Ar-Ge’den Ür-Ge’ye geçişin iyi uygulamaları yer alacak.” dedi

Cihannüma Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akça, dernek olarak yaptıkları faaliyet ve etkinliklerden bahsederek, bu tür çalıştayların önemine değinen bir konuşma yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın konuşmasında Türkiye’nin son 20 yılda teknoloji ve milli savunma sanayindeki yaptığı atılımlara dikkat çekerek, çalıştayın hem Çorum hem de ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise “Türkiye yüzyılı, insanımızın ve ülkemizin birlik ruhuyla ilerleme iradesinin zaferlerle taçlanacağı yeni bir dönem olacaktır.” diye konuştu

‘Bu dönem, her toplumun eşit şekilde mutlu ve itibarlı olacağı küresel bir vizyondur.’ diyen Kavuncu; “Bu iddiamız da sadece sözden ibaret değildir. Yürüttüğü destansı diplomasi trafiği ile dünyanın takdirini kazanan Sn. Cumhurbaşkanımız ve dünyaya yön veren büyük, güçlü Türkiye bu iddianın teminatıdır. Tüm insanlığa faydalı olmak ve iddiamızı gerçekleştirmek için 85 milyon tek yürek olup çok çalışmalıyız. Her şeyin silah olarak kullanıldığı günümüz dünyasında her alanda kendi kendine yeten bir ülke olmak mecburiyetindeyiz. Millî ekonomimizi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüterek; küresel aktör bölgesel lider olan güçlü Türkiye'nin büyük hedeflerine ancak ulaşabiliriz. Bu gerçekliklerden hareketle Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ön plana çıkan Anadolu Kaplanı, ihracat şampiyonu Çorum'umuzun potansiyelini katma değere dönüştürmek için katkı sunacak bu çalıştay bizim için oldukça kıymetlidir. İnşallah çalıştay çıktıları bu alandaki çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacaktır. İlimizin ve ülke ekonomimizin daha yüksek bir ivme ile büyümesini destekleyecek yeni çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Önümüzdeki süreçte üniversite-sanayi iş birliğini daha da artıracak ve bu sayede ilimizde üretilen ekonomik değeri daha da yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı’na imza atacak gençlerimizin nitelikli araştırmalar gerçekleştirerek bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerimize katkı sunmakarı için tüm dinamiklerimizle onların yanındayız. Ayrıca hükümet olarak her daim desteklediğimiz proje yapan, üreten, istihdama katkı sunan yatırımcılarımızın, iş insanlarımızın; Türkiye Yüzyılı’nın inşasında da önemli bir rol üstleneceğine inancımız tamdır. Var olan birikimini toplumun, ülkemizin ve tüm insanlığın hayrına olacak şekilde faydaya dönüştürmek için bu çalıştayı organize eden kurum ve kuruluşlarımıza, çalıştayımıza katkı sunan bürokratlarımıza, hocalarımıza ve süreçte emeği olan herkese kıymetli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı

Vali Mustafa Çiftçi de çalıştayın düzenlenmesinde ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çalıştayın devamında Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, SAHA Genel Sekreteri hemşehrimiz İlhami Keleş ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayindeki yaptığı hamlelerle ilgili birer konuşma yaptı.