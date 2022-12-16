Ulaştırma Bakanı Çorum’a geliyor

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz Kasım ayında AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşerek Çorum’a davet etmişlerdi.

Çorum milletvekilleri başta Kırkdilim tünelleri olmak üzere ilçe yolları ve diğer yatırımlar hakkında Bakan Adil Karaismailoğlu ile istişarede bulunmuşlardı. Edindiğimiz bilgilere göre Bakan Karaismailoğlu'nun Pazartesi günü Çorum'a gelerek Kırkdilim'de incelemelerde bulunması ve tünelde ışık görme programına katılması bekleniyor.

Bakan Karaismailoğlu'nun Çorum ziyareti kapsamında ayrıca Çevre Yolu'nda yapımı devam eden İskilip Kavşağı'nda incelemelerde bulunarak, Çorum Valiliği'ni ve Çorum Belediyesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022, 18:45