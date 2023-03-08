Ülkü Ocakları geleneği bu yıl da sürdürecek

HURŞİT BOZKURT

Çorum Ülkü Ocakları’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programları bu yıl da devam edecek.

Salgın nedeniyle üç yıldır iftar çadırı kuramadıklarını belirten Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Tespit edilen ailelerimizin evlerine gönüldaşlarımızın desteği ile iftar yemeklerini ulaştırmıştık” dedi.

3 yılın ardından bu sene yeniden hayırseverlerin katkılarıyla her gün iftar sofralarını açacaklarını ifade eden Orhan Tosik, “Gönüldaşlarımızı Yavruturna Mahallesi Tekel 7.Sokak'ta bulunan Ülkü Ocakları binası önünde iftar soframızda ekmeğimizi bölüşmeye davet ediyoruz” diye konuştu.