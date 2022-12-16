Ulucami 1 yıl ibadete kapandı

FATİH BATTAR

Çorum’un tarihi simgelerinden biri olan Murad-i Rabi Ulu Camii’nin restore edilecek.

Geçtiğimiz ay ihalesinin yapıldığı tarihi caminin restorasyın işlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Yaklaşık 8 milyona restore edilecek cami, bir yıl sonra ibadete açılacak.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan Ulu Camii’nin restorasyonu öncesi Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte incelemelerde bulundu.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç'tan yapılacak olan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi; “Yapılacak olan restorasyon çalışmaları kapsamında eserin iç beden duvarlarında, kubbesinde, ahşap tavan, korkuluk, kaplama ve doğramalarında, eserin avlusundaki şadırvanda, eserin özgün dokusuna uygun şekilde gerekli bakım ve onarım işleri yapılacak olup, aynı zamanda cami çevre düzenlemesi yapılarak eser döneminin özelliklerini yansıtması sağlanacaktır.” dedi

Vali Çiftçi ayrıca yine restorasyon çalışması devam eden Kulaksız Camii’nde de incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022, 14:44