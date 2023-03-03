Ünlü Yer Bilimci’den Çorum yorumu

MURAT ÇETİN
Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir canlı yayında Çorumla ilgili önemli mesajlar verdi.
ENERJİSİNİ TÜKETTİ
Çorum’un Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatan Görür, "Bu kuşak büyük ölçüde Marmara Denizi’ne kadar enerjisini tüketti. Büyük deprem üretme enerjisini boşalttı" dedi.
YEREL YÖNETİCİLERİ UYARDI
Prof. Dr. Naci Görür, deprem riski taşıyan bölgelerdeki valilere ve belediye başkanlarına seslendi, “Şehri yönetenler 50 sene, 100 sene, 200 senenin planını yapmazlarsa bu çağda bağımsızlığımızı, varlığımızı sürdüremeyiz. Yerel yöneticilerin uzun dönemde gerekli önlemleri alma mecburiyeti var” ifadelerini kullandı.