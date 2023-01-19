‘Üyük sarımsağı en az Taşköprü kadar lezzetli’

HARUN AKKAYA

Çorum'un Fahri Hemşehrisi Gastronomi Uzmanı ünlü Gurme Ömür Akkor, katıldığı tv programında Üyük Sarımsağını övdü.

TRT 1’de Pelin Çift’in hazırlayıp sunduğu Gündem Ötesi programına konuk olan Ömür Akkor, merkeze bağlı Üyük Köyü’nde yetiştirilen sarımsağa dikkat çekerek, “Bir ili tek bir ürünle temsil edemezsin. Mesela Çorum’un Üyük Köyü’nün sarımsağı en az Taşköprü sarımsağı kadar lezzetli” ifadelerini kullandı.

Üyüklü sarımsak üreticileri, Türkiye’nin en iyi sarımsağı Çorum’da yetiştirildiği görüşünü savunuyor.