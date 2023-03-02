Vali Çiftçi: Çorum bizlere güç verdi

YÜKSEL BASAR

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya il ve ilçeleri de büyük yıkıma maruz kalmıştı.

45 bini aşkın vatandaşımızın vefat ettiği bu büyük felakettin yaraları her geçen gün sarılmaya çalışılırken ilimizden basın mensupları olarak Çorum Belediyesi'nin öncülüğünde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin koordinesindeki Afşin İlçesine ve 7,6 şiddetindeki ikinci sarsıntıda büyük yıkıma uğrayan Elbistan İlçesinde ziyaretler gerçekleştirdik.

Karşılaştığımız manzaralar ile felaketin büyüklüğü daha anlaşılır hale geliyor. Koca binaların neredeyse toprak yığını haline gelmesi hem hüznü hem de hayreti beraberinde getiriyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin koordinesindeki Afşin İlçesinin her yanında Çorum plakalı ya bir araç ya da iş makinası ile karşılaşılıyor. Bir yanda Çorum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü araçları bir yanda Su Kanalizasyon Müdürlüğü araçları bir yanda Laçin Belediyesi kepçesi, Osmancık Belediyesi kamyonu, Sungurlu Belediyesi araçları tabiri caizse her yer Çorum. Tabi Çorum halkının tırlar dolusu yapmış olduğu yardımları da unutmamak gerekiyor. Afşin'li hemşehrilerimiz bu sebepten tüm yardım edenlere el uzatanlara teşekkür ederken Çorum'a ayrı parantez açarak özellikle Çorumlulardan Allah razı olsun diyorlar.

Gerçekten deprem bölgesini gidip görenlerin hissetikleri yaşadıklarını anlatması çok zor. Bir insana nasılsınız diye sorarken insan sıkılıp utanır mı? maalesef gördüğümüz manzara karşısında depremzedeye nasılsınız demeye insan utanıyor.

Böyle acıları Rabbim bir daha bizlere yaşatmasın.

Önceki gün gerçekleşen ziyarette basın mensuplarına Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü öncülük etti.

Basın mensuplarından oluşan heyet ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Burada basın mesnuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, Çorum halkının çok büyük destekleri olduğunu belirterek; İlk geldiğimizde hayalet bir şehir vardı. Aşırı soğukların etkisiyle hem vatandaşlarımız hem de çalışanlar büyük zorluklar yaşadı. Çorum halkı özellikle bizlere çok büyük destek oldu. Bizleri burada yalnız bırakmadılar ve güç verdiler." dedi

6 Şubat'tan bu yana son derece zor günler geçirdiklerini ve geçirmeye de devam ettiklerini anlatan Çiftçi; "Oldukça iyi bir noktaya geldik. Konteyner kentlerimizi oluşturmaya başladık. Bir hafta on güne kadar da buradaki ilk 200 aileyi yerleştireceğimiz konteyner kentlerin kurulumu tamamlanacak. Çekmeköy Belediyemiz organize ediyor. Altyapısını hazırladılar, konteynerleri kuruyorlar. 36 tane de Liman Derneği konteyner yerleştirecek. Hasar tespit çalışmalarımızda devam ediyor. Afşin'de hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Toplamda 22 bin 925 binanın hasar tespiti yapıldı. 89 tane enkaz halinde bina tespit ettik. Acil yıkılması gereken 748 tane bina var. Binaların yüzde 21'ini yakın zamanda yıkacağız. Bu süreçten sonra itiraz süreci başlayacak. Toplam 437 tır insani yardım malzemesi geldi. Kısa süre içerisinde dağıttık. Depolara indirmeden direk ihtiyaç bölgelerine sevk ettik. 2937 adet çadır dağıttık. 1150 tanesini ilçe merkezinde çadır kentlere kurduk. 1657 tanesini de köylere dağıttık. Çadır hala da gelmeye devam ediyor. Depremin ikinci gününden itibaren aşevinde sıcak yemek veriyoruz. 22 seyyar mutfak ve mobil aşevi ile hizmet veriyoruz. 95 bin öğün sıcak yemek çıkardık. Sıcak yemek dağıtımımız Ramazan ayında da devam edecek. Ona göre planlamalarımız var. 24 günlük süre içerisinde 1300 personelle hizmet verdik. Bunların çoğu Çorum'dan geldi. Şuan personel sayımız 888'e düştü. Desteklerini esirgemeyen Çorum Belediyesine, Özel İdare'ye, Milli Eğitim Müdürlüğüne, tüm kurumlarımıza ve kadirşinas Çorumlulara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de Çorum Belediyesi olarak deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çöplü; 52 personel ve onlarca iş makinasıyla Afşin'i ayağa kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kurulacak konteyner kente ilimizden gelecek konteynerlerin de yerleştirileceğini ve çadırda kalan vatandaşların daha korunaklı alanlarda barınmasını sağlayacaklarını belirtti.

ÖMÜR AKKOR'DAN ÇORUMLULARA TEŞEKKÜR

Basın mensupları ziyaret kapsamında fahri hemşehrimiz Ömür Akkor ve şef arkadaşları tarafından Elbistan'da depremzedeler için kurulan Yeniden Hayat Lokantası'na da uğradı.

Lokantada şefler tarafından hazırlanan çeşit çeşit yemek, vatandaşlara ve bölgede çalışma yürüten ekiplere ikram edilirken, halkın depremin izlerinden kurtulması için alan içerisine pastane, kafe, çocuk oyun alanı da kuruluyor.

Çorumluların baklavasından böreğine, mantısından ekmeğine kadar lokantaya her türlü desteği verdiğini belirten Ömür Akkor, "Desteklerinden dolayı hemşehrilerime ve Çorum Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.