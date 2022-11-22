Vali Çiftçi'den asılsız iddialara fotoğraflı yanıt

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdığı iddialarına ilişkin bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, makam odasında Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı kareyi paylaştı.

Sosyal medya hesabından makam odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Çiftçi; "Muhterem Cumhurbaşkanımızın resminin valilik makam odasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan haberler üzerine yayınlıyorum. Buyurun" ifadelerini kullandı

Valilik'ten de konu ile ilgili bir açıklama yayınlandı; "Çorum Valiliği makam oadasında yer alan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin kaldırıldığına dair bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında gerçeği yansıtmayan haberler yayınlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi Valilik makamının misafir köşesinde yer almakta olup buna lişkin görseller ektedir. Kamuoyuna saygı ile duyrulur." denildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022, 12:11