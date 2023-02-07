Vekiller deprem bölgelerinde

MURAT KARASU

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzkan Kaya ve Erol Kavuncu deprem bölgelerine görevlendirildi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirilmede, Ahmet Sami Ceylan Adıyaman’a, Oğuzhan Kaya Osmaniye’ye, Erol Kavuncu ise Hatay’da deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Devletin bütün imkanları ile sahada olduğunu belirten Ahmet Sami Ceylan, “Depremin şiddetli şekilde etkilediği yerlerden biri Adıyaman'da vatandaşlarımızla bir aradayız. Devletimiz bütün imkanları ile sahada. Devlet, millet el ele yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah. Gün tek yürek, tek bilek olma günüdür.” dedi.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları takip eden Erol Kavuncu ise, “Aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları, afetzedelerimizin ihtiyaçları ve görev yapan personel ve araçlarımızın durumunu değerlendiriliyor. Mevsimin kış, havanın soğuk olmasının yanı sıra gece 03:00 civarı bardaktan boşalırcasına yağan yağmur ve devam eden artçı depremlere rağmen herkes canla başla çalışıyor. Devletimiz, vatandaşlarımız için tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Temennimiz bu felaketin yaralarını bir an önce sarabilmek. Rabbim Aziz milletimizin yardımcısı olsun, korusun inşallah.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023, 17:49