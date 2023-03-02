Yalçın, fay hattının başlangıcını drone ile fotoğrafladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin, Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa göçük ve yarıklar İHA Çorum muhabiri Muhammed Muttalip Yalçın tarafından dron ile görüntülendi. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin, Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa göçük ve yarıklar dron ile görüntülendi. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin doğaya verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında yer alan arazideki görüntü, görenleri endişelendirdi. Fay hattı kırsal bölgedeki arazide hem devasa göçük oluşturdu, hem de derin yarıklar ortaya çıkardı. Bölgedeki göçük ve yarıklar hem yarış hem de normal dron ile görüntülendi. Görüntüler asrın felaketini de bir kez daha gözler önüne serdi.

"FAY HATTININ BAŞLANGIÇ NOKTASINDAYIZ"

İHA Çorum Muhabiri Muttalip Yalçın’a bilgi veren bölgedeki Karagöz Mahallesi Muhtarı Bedri Arslaner, "6 Şubat'taki asrın felaketinin fay hattının başlangıç noktasındayız. Karagöz Mahallesi'nin sınırlarının içerisinde Afşin'imizi bu hale getirdi. Ülkemize ve milletimize çok çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.