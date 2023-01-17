Yarım kalan projede çalışmalar yeniden başladı

FATİH BATTAR

2020 yılında ihalesi yapılan ve 2022 yılında bitirilmesi hedeflenen ancak yarım kalan Bedesten ve Çok Katlı Otopark'ta çalışmalar yeniden başladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında müteahhit firmanın sözleşmesini fesh eden Çorum Belediyesi 4 Ocak'ta yeniden ihaleye çıktı ve yeni bir müteahhit firma ile sözleşme imzaladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yeniden çalışmaların başladığı Bedesten ve Çok Katlı Yeraltı Otopark inşaatını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

18 Mayıs'a kadar normal ihale aşamasına geleceğini belirten Aşgın, “Firma ile hızlı bir şekilde süreçlerimizi 18 Mayıs'a kadar tamamlamayı hedefliyoruz. 18 Mayıs'ta da buranın ikmal ihalesini yapmayı istiyoruz. Şu an burada önceki firma adına çalışma yapılıyor. Belediyenin burada herhangi bir zararı söz konusu değil." dedi



