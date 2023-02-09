Yazdığı notla herkesi duygulandırdı

MURAT ÇETİN

Çorum’da yaşayan 6 yaşındaki Liya Artemis Demir isimli küçük çocuğun deprem bölgesine yazdığı not görenleri duygulandırdı.

Küçük Liya Çorum’da yardım malzemelerini taşıyan Tırın sürücüsüne yazdığı notu ve yanından ayırmadığı her gece birlikte uyuduğu “Uyku” isimli bebeğini teslim ederek, depremden kurtarılan miniklere vermek için teslim etti.

6 yaşındaki Liya Artemis Demir’in yazdığı notta, "Merhaba ben Liya Artemis 6 yaşındayım. Çorum’dan Uyku arkadaşımı sana gönderiyorum. Beni kötü rüyalarımdan korudu senide korusun. Herşey geçti korkma melekler yanımızda" ifadeleri yer aldı.

Notu gören görevliler gözyaşlarını tutamadı.