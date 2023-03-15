Yeni otobüsler törenle hizmete sunuldu

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından toplu ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere satın alınan 5 adet 2023 model BMC marka otobüsler düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik yatırımlara devam eden Çorum Belediyesi yeni otobüsler için anahtar teslim töreni düzenledi.

Saat Kulesi meydanında gerçekleşen törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir ve Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Belediye Meclisi AK Parti Grupbaşkanvekili Mustafa Tuzcu, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Çorum Belediyesi olarak toplu ulaşımda kullanılmak üzere 5 yeni otobüsü daha araç filosuna katarak 69 olan otobüs sayısını 74’e çıkarttıklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir yılda toplu ulaşıma 70 milyon liralık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Türkiye’de toplu ulaşımını özelleştirmek yerine daha kaliteli hizmet vermek için kamusallaştıran nadir belediyelerden biri olduklarını ifade eden Aşgın; “Özellikle son yıllarda mazot ve petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı toplu ulaşımı yürüten firmamız çalışamaz hale gelince belediye olarak tüm Türkiye’ye örnek olacak bir karar aldık. Şubat 2022’de Çorum’da tüm otobüsleri belediyemize aldık. 1 yılda toplu ulaşıma 70 milyon TL yatırım yaptık. Bu rakam bir çok beledyenin cesaret edemeyeceği muazzam bir rakam. Yeter ki hemşerimizin yüzü gülsün, yeter ki 65 yaşındaki hemşerimiz itilmesin kakılmasın, ‘Buyur amcam hoş geldin’ diyen şoförlerimiz onları karşılasın. Bizim ödeyemeyeceğimiz bir bedel yok, bu 70 milyon da helali hoş olsun. Otobüslerimiz tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi

Halk otobüslerimizin kalitesini, niteliğini daha da artıracaklarını ifade eden Aşgın; “Yeni halk otobüsleri alacağız, elektrikli halk otobüsleri alacağız. Belki hafif raylı sistemleri falan yavaş yavaş tartışmaya gündemimize almaya başlayacağız. Yeni hayaller kuruyoruz, bu hayallerimizin peşinde koşmaya, bu hayallerimizle şehrimizi buluşturmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz.” diye konuştu

Araç filosuna yeni katılan otobüsler hakkında da bilgi veren Aşgın, 5 otobüsün yaklaşık 30 milyon liraya mal olduğunu, ayrıca Çorum’un ilk körüklü otobüsünün de banttan çıkar çıkmaz filoya dahil edileceğini, körüklü otobüsle birlikte toplam araç sayısının 75’e çıkacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Aşgın, 2008 -2009 model BMC otobüslerin yavaş yavaş sistemden çekileceğini ve onlardan bir iki tanesinin dönüştürüleceği bilgisini paylaşarak, “Deprem bölgesinde her an bize ihtiyaç olabilir diye bunların dönüşümünü yapıp, içinde banyosu, mutfağı olan, 5-10 tane arama kurtarma ekibinden arkadaşımızın konaklayabileceği araçlar haline dönüştürüyoruz bu da hayırlı uğurlu olsun, rabbim utandırmasın.” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay da Çorum Belediyesi’nin tüm sıkıntılı süreçlere rağmen yatırım yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti. Otobüslerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından hizmete alınan yeni araçların anahtarları şoförlere teslim edildi.