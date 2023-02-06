Yurtlar ve spor tesisleri kullanıma açıldı

Çorum’da hissedilen depremden dolayı evlerinde bulunmaktan tedirginlik duyan vatandaşlar için İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor salonları ve yurtların açık tutulacağı belirtildi.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu, Tevfik Kış Spor Salonu, TOKİ Spor Salonu, Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu, İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu ve Hitit Kız Yurdu açık olacak.

Spor tesisleri için irtibat numaraları şöyle:

Bilal Keskin: 0541 968 96 73

Yurt irtibat - Hüseyin Şahin: 0536 572 74 20



Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 18:43