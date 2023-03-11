Zeki Gül muhtarlarla buluştu

Çorum’da bir takım ziyaretlerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Emek Lokantası’nda gerçekleştirilen toplantıya Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaşı, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kırcı, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ve Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın olmak üzere tüm muhtarlar katıldı.

Toplantıda Zeki Gül, belediye başkan yardımcılığı ve başkanlığı döneminde muhtarlarla istişare içerisinde çalıştıklarını belediye sürecinin ardından da çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanlığı döneminde de muhtarlarla istişare içerisinde çalıştığını ifade eden Zeki Gül, “Muhtarlarımız bizim temel yapı taşlarımızdan. Bu zamana kadar muhtarlarımızla her zaman istişareler yaptık. Bu zamana kadar nasıl istişare ve uyum içerisinde çalıştıysak, bundan sonra da uyum ve istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Sizler mahallelerde nabız tutan mahallelinin sıkıntılarını sorunlarını bilen insanlarsınız. Hemşerilerimizin sorunlarını çözmek onlara yardımcı olmak bizim görevimiz. Benim kapım sizlere her zaman açık. Ne zaman isterseniz ne sıkıntı olursa çözmek adına elimden geleni yapacağım” dedi.

Gül’ün konuşmasının ardından söz alan muhtarlar da başkanlığı döneminde Gül’ün desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade ederek, kendisine çalışmalarında başarılar dilediler. (Haber Merkezi)