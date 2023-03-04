FATİH BATTAR

Tarihi Çorum Meydanı için Ulucami cami yanındaki Ziraat Bankası yeni yerine taşındı.

Bankanın taşınmasının ardından binanın yıkımı için çalışmaların önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

Ziraat Bankası Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne taşınırken, bankanın taşınma işlemlerinde sona geldiği ve birkaç gün içinde hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

Tarihi Çorum Meydanı Projesi için çalışmalar hareketlendi. Ziraat Bankası’nın yıkılmasıyla da meydan projesinin gerçekleşmesinin önünde hiçbir imar sorunu kalmayacağı ifade edilirken, projenin tamamlanmasıyla Ulucami ve etrafının tarihi görünümüne yeniden kavuşması bekleniyor.

Tarihi Meydan Projesi kapsamında Çöplü Arastası’nın ikinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmaları devam ederken, Dikiciler Arastası aslına uygun bir şekilde yaparak tarihi görünümüne kavuşturuldu.

Ayrıca Halk Bankası’nı ve havuzlu kahvenin olduğu bölümü yıkıldı.

Gözler şimdi Ziraat Bankası ve alt kısımda kalan 8 bağımsız bölümünü yıkılmasına çevrildi. Noter’in bulunduğu binanın da yıkılması bekleniyor. Bu konuyla ilgili de Çorum Belediyesi’nin görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi.