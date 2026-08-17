Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında forması çıkartılan minik taraftar Göktuğ Göktuğ'un ailesinin Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftar Göktuğ Alımcı’nın yaşadığı olayın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü harekete geçti.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Çadırhüyük Köyü nüfusuna kayıtlı olan Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri iletişime geçti.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Göktuğ ve ailesinin Salı günü oynanacak Olympique Lyon karşılaşmasında misafir edileceği bildirildi. Minik taraftarın, Fenerbahçe Ailesi’nin sıcaklığıyla ağırlanacağı ifade edildi.

Yaşanan olay sırasında Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarına da teşekkür eden Fenerbahçe Spor Kulübü, bir çocuğun yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

Kulüp açıklamasında, futbolun rekabetinin sahada kalması gerektiği vurgulanarak, çocukların tuttukları takımın renkleriyle tribünlerde özgürce ve korkmadan futbol heyecanını yaşamalarının herkesin sorumluluğu olduğu belirtildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Çorumlu minik taraftar Göktuğ’un yaşadığı olayın ardından Fenerbahçe’nin yaptığı bu anlamlı davet, futbolun sadece rekabetten ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, olayla ilgili açıklama yaptı.

MUHSİN DERE AİLE İLE GÖRÜŞTÜ

Sungurlu İlçe Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere de, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında forması çıkartılan Sungurlulu minik taraftar Göktuğ'u Çorum FK maçına davet ederek, "İster Fenerbahçe formasını giyerek gelsin, isterse hediye edeceğim Çorum FK formasını, mesele çocuklarımızın yüzündeki tebessüm" dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında zorla forması çıkartılan Sungurlulu minik taraftar Göktuğ’a sahip çıkarak destek mesajı yayımladı. Futbolun çocuklar, gençler ve aileler için korku değil, dostluk ve kardeşlik ortamı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Dere, minik Göktuğ'un babası ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Yaşanan talihsiz olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Dere, Göktuğ ve babasını en kısa sürede Çorum FK’nın iç sahada oynayacağı bir maçı birlikte tribünde izlemeye davet etti.

TRİBÜNLERİ HEP BİRLİKTE GÜZELLEŞÇTİRECEĞİZ

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Futbol, çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin gönül rahatlığıyla tribünlerde yer alabileceği, heyecanını birlikte yaşayabileceği, dostluğun ve kardeşliğin yeşereceği bir sevda olmalı. Tribünler çocuklarımızın korktuğu değil, futbol sevgisini ailesiyle birlikte doyasıya yaşadığı yerler olmalı. Göktuğ kardeşimin babası Selami Bey ile konuştuk, sözleştik. En kısa süre içerisinde ARCA Çorum FK’mızın iç saha maçında birlikte tribünde olacağız. İster Fenerbahçe formasını giyerek gelsin, isterse ona hediye edeceğim Çorum FK formasını bizim için mesele formadan, renkten, takımdan önce çocuklarımızın yüzündeki tebessüm ve futbolun güzelliklerini onlara bırakabilmek. Göktuğ kardeşimizin ve tüm yavrularımızın yanındayız. Futbolu çocuklarımızla birlikte sevecek, tribünleri hep birlikte güzelleştireceğiz" dedi.