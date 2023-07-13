HURŞİT BOZKURT

CHP’nin eski İl Başkan Yardımcılarından Radyo Gün Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, partisinin Merkez İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

Önümüzdeki aylarda yapılacak olan kongrede aday olduğunu yazılı bir açıklama ile duyuran Güngör Atak, “hedef yerelde iktidar” sloganıyla yola çıkarak, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

‘BEYAZ LİSTE İLE BEYAZ BİR SAYFA’

Delege seçimlerine “beyaz liste” ile gireceklerini aktaran Atak, böylece beyaz bir sayfa açacaklarını ifade etti.

Atak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şahsıma güvenen parti büyüklerim ve üyelerimiz tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı için aday olmam tebliğ edilmiştir. Bugüne kadar CHP için verilen hiçbir görevden kaçınmadım, partimin oy oranını yükseltmesi ve iktidara gelebilmesi için elimden gelen her türlü çabayı gösterdim.

Partimizin Çorum’da 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde üstün başarı sağlaması, yerelde iktidar olması için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızın, bir fazla oyun mücadelesini vereceğimizin bilinmesini istiyorum.

‘YERELDE İKTİDARI SAĞLAYACAĞIZ’

Parti büyüklerim ve yoldaşlarımıza söz veriyorum. Hep birlikte, el ele, gönül gönüle yerelde iktidarı sağlayacağız. “Beyaz liste” ile gireceğimiz delege seçimlerinde alacağımız sonuçlarla yerelde iktidarı sağlayacağımıza ve genel iktidara güç verecek ekibimizle göreve geleceğimize inancım tamdır.

Parti içi demokrasinin en güzel örneklerinin sergileneceğine inandığım delege seçimlerinde ve merkez ilçe kongresinde aday olacak arkadaşlarıma da başarılar dilerken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve ülkemizin aydınlık geleceği için tüm partililerimizden, cumhuriyet sevdalılarından destek bekliyoruz.”