Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Büyükler Türkiye Nazmi Avluca Grekoromen Güreş Şampiyonası’nın açılış töreninde protokol üyelerine birer teşekkür plaketi verdi.
Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, törende AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay’a teşekkür plaketi takdim etti.