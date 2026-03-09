Kastamonu’da yapılan Okul Sporları Küçükler Hentbol grup birinciliğinde Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu grubunda yaptığı üç maçı da kazanarak birinci oldu ve yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Ayyıldız Spor Salonunda yapılan küçük kızlar hentbol grup birinciliğinde Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Antrenör Taner Adıkdı yönetiminde Ceylin Singil, Armağan Özer, İrem Su Tüzün, Elif Özboyacı, Aleyna Özşahin, Zilan Duru Dikmen, Nehir Yıldırım, Nazlı Biçer, Gupse Gülse Karslı, Öykü Mire Tekin, Nil Gelmez, Nehir Özçiftci, İrem Naz Torun, Elvin Su Zorlu, Elanur Koçak ve Defne Erçin’li kadrosu ile mücadele etti. Sekiz takım iki grupta mücadele etti.

B grubunda Bolu Mengen Atatürk Ortaokulu, Bartın Fatih Ortaokulu ve Karabük Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu ile karşılaşan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu grup birincisi olarak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Erkeklerde ise Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu üçlü grupta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak grup ikincisi olarak elendi,