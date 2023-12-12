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Çorum’da güreşde ikinci Türkiye Şampiyonası heyecanı başladı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı. Üç gün süren Büyük erkekler grekoromen Türkiye Şampiyonasının ardından kadınlarda heyecan başladı.

Şampiyonaya aralarında dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 30 ilden 200 sporcu katıldı. Federasyonun aldığı kararla turnuvaya eski milli güreşçi Mahmut Atalay'ın ismi verildi. Kentteki yeni spor salonunda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 50, 55, 59, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar yapılıyor. Turnuvanın ikinci gününde ise 53, 57, 62, 68, 76 kilolarda müsabakalar yapılacak. 2024 olimpiyat elemeleri ve kalifikasyon turnuvalarının kadrolarının belirlenmesi beklenen şampiyona, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Belediye İskilipspor’dan iki güreşçi minderde

Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında ilimizden Belediye İskilipspor kulübünden iki sporcu mindere çıkılyor. Antrenör Adem Uysal yönetiminde çalışmalarını sürdüren güreşçilerden 59 kiloda Halime Polat ve 63 kiloda Büşranur Özmen mücadele edecekler. Şampiyona bugün yapılacak finaller ile sona erecek.