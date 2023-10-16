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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ve Hitit Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde Çorum'da düzenlenen Olimpik Güreşin Geleceği panelinin ikinci günü organizasyon kapsamındaki oturumlar ve sunumlarla devam etti. Programa misafir olarak milli takım antrenörlerimiz Aziz Yaprak, Erkan Ülvan, Murat Kaplan ve Halil Yılmaz da katıldı.

Yurtiçi ve yurtdışından gelen katılımcıların konuşmalarıyla devam eden panelde, Özbekistan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fıkrat Kerimov, Sırbistan Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mario Baic, Yozgat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynar ve Türkiye Güreş Federasyon Eğitim Kurulu Üyesi Erkan Demirkan da yer aldı.

İkinci günün bitiminde kısa bir açıklama yapan panelistler, organizasyonun başarısından ve panelde gerçekleştirilen oturum ve sunumların verimliliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Olimpik Güreşin Geleceği panelinin ikinci günü katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.