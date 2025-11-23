CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

"KEMAL BEY'E KARŞI AYNI CÜRETİ ASLA GÖSTEREMEZSİNİZ"

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı üzerinden 'ihraç' gibi sevimsiz ve yakışıksız bir ifadeyi dillendiren troll çeteleri şunu çok iyi bilsin: Kendimize yapıldığında sustuk belki, ama Kemal Bey'e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz. Bu partinin genel başkanları dâhil bütün kadroları tarih boyunca hep hesap sormuştur; hiçbir zaman hesap vermekten kaçmamıştır. Biz hiçbir arsızı, hiçbir yolsuzu savunmadık. Kirli düzene, rüşvete, çıkar ilişkilerine omuz verenlerin yanında durmadık. CHP'nin geleneği temizdir, vicdanı temizdir, mücadelesi temizdir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRÜŞLERİNE KATILIYORUM"

Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine katılıyorum: Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir. Bugün karşımızda örgütlü bir troll çetesi var. Görevleri bellidir: CHP'nin köklü geleneğini, ahlaki duruşunu ve siyasal mirasını kirletmek. Ama bilsinler ki, bu parti troll çetelerinin, çıkar çevrelerinin ya da karanlık yapıların dizayn edeceği bir parti değildir.

"ÇOBAN ATEŞİ ÇOKTAN YAKILDI"

Ve şunu herkes aklının bir köşesine kazısın: Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak. CHP'yi troll çetelerinin diliyle hizaya sokamazsınız. CHP, bedel ödeyerek mücadele edenlerin, hesabı tertemiz verenlerin, alnı açık olanların partisidir."