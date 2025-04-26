2025 yılında Çorum’dan hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlara yönelik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Hac Hazırlık Kursları" tamamlandı.
Kurslar Çorum Devlet Tiyatro Salonunda iki bölüm şeklinde yapıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kursta İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül, Kabe maketinin yanında hacı adaylarına uygulamalı olarak hac ve umre ibadetinin yapılışını gösterdi.
Ardından İl Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor, temel sağlık bilgileri konusunda hacı adaylarını bilgilendirdi.
İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal’ın, Mekke ve Medine'de bulunan ziyaret yerleri hakkında görseller eşliğinde hacı adaylarına bilgi vermesinin ardından kurs tamamlandı.
Editör: Atila Çiğdem