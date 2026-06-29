Sena Koçak’ın kurucu müdürü olduğu Mutlu Kurabiye Anaokulu, Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi 16. Sokak Numara 20 adresinde hizmete açıldı.

Açılışa Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve davetliler katıldı.

Mahallenin bağımsız yapıda hizmet veren tek özel anaokulu olan kurum, 2-6 yaş arası çocuklara eğitim veriyor.

ATÖLYE TEMELLİ EĞİTİM

Kurucu Müdür Sena Koçak, Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu, yurt dışında aldığı eğitimlerle mesleki birikimini geliştirdiğini belirtti.

Koçak, okulun çocukların gelişim alanlarını destekleyecek şekilde planlandığını ifade ederek, "Geniş bahçemiz, sanat, drama ve müzik atölyelerimiz, jimnastik sınıfımız ve atölye sistemli eğitim anlayışımızla çocuklarımızın öğrenirken keşfetmelerini amaçlıyoruz. Her gün verilen İngilizce dersleriyle de erken yaşta dil gelişimini destekliyoruz." dedi.

MAARİF MODELİ DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM

Koçak, okulda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitim verildiğini belirterek, çocukların kendilerini değerli bireyler olarak hissetmelerini, toplumsal kuralları öğrenmelerini, özgüven kazanmalarını ve başkalarının haklarına saygı duymalarını önemsediklerini söyledi.

Ayrıca çocukların güvenli, huzurlu bir ortamda eğitim almalarının yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmelerine de öncelik verdiklerini ifade etti.