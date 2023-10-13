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Çorum C Klasman hakemi Celal Bayraklı’ya 3. lig 2. grupta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta görev. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göne 3. lig 2. grupta pazar günü oynanacak Hacettepe 1945spor ile Amberçay Eynesil Belediyespor maçını Celal Bayraklı yönetecek.

Pazar günü saat 15’de başlayacak maçında Celal Bayraklı’nın yardımcılıklarını ise Kayseri’den Mustafa Soner Yüce ve Konya’dan Metin Uçar yapacak. Maçta dördüncü hakemliği ise ilimiz Bölgesel Klasman Hakemi Nuriye Çınar Bal yapacak. Maçın gözlemcisi ise Fethi Kayış.

Ligde Hacettepespor dört maçta 3 puanla ligde son sırada bulunurken Amber Çay Eynesil Belediyespor ise beş maçta 4 puanla 13. sırada bulunuyor.