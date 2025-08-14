Çorum merkezde bulunan Hafızlık Kur'an Kurslarında eğitim alan erkek öğrenciler arası hafızlık yarışması, İl Müftülüğünde düzenlendi.

İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç'ın komisyon başkanlığı yaptığı yarışmada, komisyon üyesi olarak Ulu Camii İmam Hatibi Mustafa Karahan ve Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı görev aldı.

Yarışmaya il merkezinde bulunan erkek hafızlık Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere komisyon üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

(Haber Merkezi)