Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Başkan İsbir, “Bayrağımıza yapılan saygısız hadsiz hareketi kınadığını ve her kurum her yere bayrak asmalı” diyerek belediye binasına şanlı Türk Bayrağını astı.

Başkan İsbir, yaptığı açıklamada, “Bir bayrak ülkenin en büyük değeri kutsalıdır ve bu kutsala uzanan hain eller kırılır, hainlere gereken tüm cevap verilecektir. Biz bayrağımız için bir ölürüz bin diriliriz. Var olsun Türk milleti yaşasın Türk milleti” dedi.



