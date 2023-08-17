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Ahlatcı Çorum FK’nın yarın akşam Trenyol 1. liginde evinde oynayacağı ilk maçta Giresunspor ile oynayacağı maçı Kocaeli bölgesi hakemi Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Giresunspor maçını yönetecek Ömer Tolga Güldibi bundan önce üç kez kırmızı siyahlı takımın evinde oynadığı maçlarda düdük çaldı.

Güldibi ilk olarak kırmızı siyahlı takımın 3. ligde 2016-17 sezonunda evinde Kozanspor’u 1-0 yendiği maçta düdük çaldı. 21-22 sezonunda 2. ligde evinde Adıyamanspor’u 3-0 yendiği maçta düdük çalan Güldibi son olarak ise geçen sezon kırmızı siyahlı takımın Bayburtspor’u 3-0 yendiği maçta görev yaptı.

Genç hakem Bölgesel Amatör Ligde 16, 3. ligde 41, 2. ligde 44 maçta görev yaptı. Güldibi 1. ligde ise bugüne kadar yönettiği üç maçıda deplasman takımları kazandı.

Güldibi’nin yardımcılıklarını ise İzmir’den Güner Mumcu Taştan ve Ankara’dan Salih Burak Demirel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kocaeli’nden Abdulbaki Ayyıldız.