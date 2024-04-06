Amatör Futbol’da bugün ve yarın oynanacak U 13, U 17 ve 2. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler açıklandı.

U 13 LİGİ: Ahlatcı Çorum FK- Mecitözü Gençlerbirliği: Sefa Kabak. Çorumspor- İl Özel İdarespor: Sefa Kabak. Osmancık Belediyespor- Osmancık Kandiberspor: Mertcan Öğreten. Alaca Belediyespor- Çorum Anadolu FK: Atahan Demir. Çorum İdman Yurdu- İskilipgücüspor: Serhat Doğan. HE Kültürspor- Hattuşaspor: Erdal Uncuer.

U 17 LİGİ: HE Kültürspor- Sungurluspor: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Hatice Yıldırım. Osmancıkgücüspor- İskilipgücüspor: Mehmet Samet Ünal, Özkan Dağ, Mertcan Öğreten. Hattuşaspor- Alaca Belediyespor; Ertuğrul Ramazan Boyraz, Ömür Soytemiz, Atahan Demir. Mimar Sinanspor- Buharaspor: Abdullah Enes Gökgüney, Erdal Uncuer, Erdem Okumuş.

2. Amatör KÜME: Sungurluspor- Mecitözü Gençlerbirliği: İsmail Sırma, Hatice Yıldırım, Sefa Kabak. Bayat Belediyespor- Osmancıkgücüspor: Abdullah Enes Gökgüney, Uğur Koçak, Merve Esen, Oğuzlar Belediyespor- Mecitözüspor: Ertuğrul Boyraz, Fatih Koçak, Mertcan Öğreten. Buharaspor- Alacagücüspor: Mustafa Özdemir, Serhat Doğan, Ebubekir Kılcı.