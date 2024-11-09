İl Hakem Kurulu bugün oynanacak U 16, yarın oynanacak U 14 final grubu ve 2. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:
U 16 LİGİ: Hattuşa Gençlikspor- Mimar Sinanspor: Bahar Çakıcı, Özkan Dağ, Uğur Koçak. İskilipgücüspor- Vefaspor: Abdullah Enes Gökgüney, Atahan Demir, Taha Rahmi Atılgan. Çorumspor- Çorum Anadolu FK: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Fırat Eren Dibek, Zehra İşeri. İskilipspor- Gençlerbirliği: Atahan Demir, Abdullah Gökgüney, Taha Rahmi Atılgan. Osmancık Belediyespor- Buharaspor: Serhat Doğan, Mevlüt Dişçken, Güler Karabörk.
U 14 FİNAL GRUBU: Osmancık Kandiberspor- Vefa Gençlikspor: Ömür Soytemiz. Gençlerbirliği- Mimar Sinanspor: Emre Çelikcan.
2. AMATÖR KÜME: Dodurga Belediye Beyliğispor- Bayat Belediyespor: Ramazan Boyraz, Fatih Koçak, Nezgidar Abukan. Mecitözü Gençlerbirliği- Buharaspor: İlhan Aycan, Mertcan Öğreten, Taha Rahmi Atılgan. Sungurlu Belediyespor- Oğuzlar Belediyespr: Nuriye Çınar Bal, Özkan Dağ, Uğur Koçak. Düvenci Belediyespor- Kargıserispor: Abdullah Enes Gakgüney, Erdal Unucer, Erdem Okumuş.