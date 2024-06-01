Çorum Futbol Hakemleri sezon sonu birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi Beyaz Saray’da yapıldı.

İl Hakem Kurulu ve Hakem Derneği tarafından düzenlenen geceye Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy; Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Ecevit, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit ve kurul üyeleri hakemler, gözlemciler ve aileleri katıldılar.

Gecenin açılış konuşmasını Hakem Derneği Başkanı Ahmet Ecevit yaptı. Ecevit öncelikle geçen yıl yaşadıkları deprem felaketinde bir çok dostlarını kaybettiklerini onlara başsağlığı dilerken Gazze’de yaşanan vahşetinde biran önce durması dileğinde bulundu ve tüm katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Daha sonra konuşan İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ise Kurul olarak bir sezonu daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sezon boyunca büyük emek veren tüm hakem ve gözlemci arkadaşlarına ve kendilerini yalnız bırakmayan taban birliklerine teşekkür etti.

Genel kurul olarak belli hedefleri vardı bunların bazılarına ulaştıklarına bazılarına ise ulaşamadıklarını belirterek amaçlarının yeni sezonda hakem kalitesini ve sayısını daha fazla artırmak ve klasmanda hakem sayımızı daha yukarılara çıkarmak olduğunu söyledi.

Yeni açtıkları kurstan 34 aday hakem çıktığını bunların 15’inin devam ettiğini Eylül-Ekim ayı gibi bir kurs daha açmayı plandıklarını söyledi. Kurul başkanı Genel bu gecede kendilerini yalnız bırakmayan tüm hakem ve gözlemci ailesi ile taban birliklerinin temsilcilerine teşekkür etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ise konuşmasında gecenin isminin çok önemli olduğunu ‘Birlik ve beraberlik’ içinde oldukları sürece amatör camianın çok daha güçlü olacağını belirterek bu noktada herkese büyük görevler düştüğünü söyledi. Hakemlerin sahada Hz. Ömer’in adaletini uygulaması gerektiğini bunun için çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Arıcı ‘Hakemlerimizin gelişimi için ASKF olarak elimizden gelen desteği verdik ve bundan sonrada vermeye devam edeceğiz’ dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise konuşmasında futbol hakemliğinin çok zor olduğunu bu yüzden hakem camiasınında futbolun en önemli paydaşı olduğunu söyledi. Spor İl Müdürlüğü olarak her çocuğa dokunarak spor alanlarına çekmek istediklerini bunun içinde müdürlük olarak tesisler ve personelin Çorum halkının yanında olduğunu belirterek futbol taban birliklerinin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekerek ‘futbol kültürüne daha yukarılara çekmek için hep beraber hareket etmek zorundayız. Gecenin futbol hakem camiamıza hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

Son olarak konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise Çorum’u Spor kenti yapma vizyonu doğrultusunda Belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Futbol hakemliğinin çok zor olduğunu belirten Yağbat futbol hakemlerinin bu güzel gecesinde onlarla birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek tüm hakem camiasını birlik ve beraberlik için daha başarılı günlerde görmek dileğinde bulundu.Gecede daha sonra veda eden hakemlere plaketleri, aday hakemlikten il hakemliğine yükselenlere kokartları verildi. Daha sonra ise hakem gecesi oyunlar ve halaylar ile neşe içinde tamamlandı.

Gecede daha sonra veda eden hakemlere plaketleri, aday hakemlikten il hakemliğine yükselenlere kokartları verildi.

Daha sonra ise hakem gecesi oyunlan ve halaylar ile neşe içinde tamamlandı.