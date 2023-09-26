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Gazetemiz Spor Yönetmeni Halil Öztürk, Sakaryaspor galibiyetini değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

Ahlatcı Çorum FK'nın bundan sonraki haftalarda çok zorlu bir fikstüre girdiğini belirten Halil Öztürk, "Dört maç üçü deplasman ve hepside zirveyi zorlayan takımlar. Puan hesabı hiç yapmadım yapmam ancak yenilmeden geçeceğimiz bir periyot olmasını diliyorum. Dört beraberlik benim için çok değerli. Bunun üzerine bir üçlük atabilirsek mükemmel olur" dedi.

İşte Öztürk'ün o yazısı:

Ahlatcı Çorum FK ilk kez mücadele ettiği 1. ligde 1. ligde evindeki ilk galibiyetini Sakaryaspor önünde aldı. Kırmızı Siyahlı takım zorlu maçta ilk yarısındaki etkili oyunu ve golle öne geçti ikinci yarıda ise bunu korumayı başardı.

Sezonun ilk üç deplasmanından galibiyet ile dönen Çorum FK evindeki iki maçtan puansız ayrılması nedeni ile Sakaryaspor maçına oldukça stresli çıktı. Buna karşın özellikle orta alanda baskı yaparak rakip savunma arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı. İlk dakikadan itibaren belli olan oyun taktiğini ilk yarıda devamlı deneyen kırmızı siyahlı takım böyle bir pozisyonda penaltı golü ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarının ilk dakikasından itibaren konuk takım oyunda kontrolü ele aldı ve etkili ataklar geliştirdi. Bu ataklarda kaleci Ali yaptığı kritik üç kurtarışla takımına üç puan getiren isimlerden birisi oldu. Tahsin hoca ilk onbir tercihinde doğruyu yaptı sonrasında hamlelerde de biri dışında bana göre doğru işler yaptı.

Tek eksisi ise orta alanda fazla alternatifi olmamasına karşın Murat değişikliğini bana göre erken yaptı. Orta alanda kesici olarak mücadele gücü yüksek isim sayımız fazla değil o yüzden bana göre Tahsin hocam Masis kulübede hamle oyuncusu olması gereken bir isim. Birde bu bölgenin iki ismi Ferhat ve şimdi de Nalepa cezalı olduğu haftalarda bana göre olmazsa olmaz bir hamle oyuncusu olur.

Geçen haftaki yazımda taşlar yerine oturuyor demiştim ve her geçen hafta daha iyi olduğu kesin. Çok sıkıntı yaşadığımız savunma orta sahanın oyundan düştüğü bölümlerde iki üç pozisyon verdi onun dışında rakibin iki çabuk ve kuvvetli ismini iyi durdurdular. Sağ bekte Arda üzerine koyarak devam ediyor ancak henüz eksikleri var.

Çok iyi oynadık mı kesinlikle kimse evet diyemez ancak şuna herkes katılır sanırım çok iyi mücadele etti. Bunun en somut göstergesi ise hakemin bitiş düdüğünün ardından kırmızı siyahlı formalı futbolcuların büyük bölümünün saha içine kendilerini bıraktığı anı olsa gerek. Kazanan takım futbolcularını kaybeden takım oyuncuları yerden kaldırdı. Buda Türk futbolu adına örnek gösterilecek bir sahne oldu.

Bir tarafta yedek kulübesinin tamamı Süqer Lig tecrübesi bulunun isimlerden kurulu bu ligde uzun yıllandır mücadele Sakaryaspor diğer yandan ilk onbirinde geçen yılki kadrosundan altı isme forma veren bu ligde ilk kez oynayan altı isimli kadrosu ile mücadele eden Çorum FK. Kıyas yaparken bunlarada dikkat etmek gerekiyor.

Maç sonunda yine aynı ‘TERANE’ kötü oynadık yata yata maç kazanıyoruz. Allah aşkına Tuzla’da 3-0 yenerken mi yattık Ümraniye’de yatarak mı kazandık. Giresun maçının ikinci yarısı Gençlerbirliği maçının büyük Bu kazancbölümündeki gibi iyi oynayıp baskılı oynayıp kaybetmek mi yoksa onların deyimi ile kötü oynayıp kazanmak mı derseniz benim kazanmayı tercih ederim.

Sakaryaspor maçının ilk yarısında iyi oynadık ikinci yarıda oyundan düştük. Kolay değil ilk iki maçını evinde kaybetmişsin öne geçmişsin onu koruma içgüdüsü ve psikolojik baskı ile birleşince ortaya bu çıktı. Sonucunda kazanılan üç puan altıncı maçlar sonunda üçüncü sırada bulunuyoruz.

Hala diyorum benim için bu sezon ilk on içinde kaldığımız sürece büyük başarılı olacaktır. Bunu birde play-off ile taçlandırırsak o zaman mükemmel olur. Neymiş efendim Çorum Süper Lige hazırmış layıkmış falan filan. Geçin onları beyler. Biz şehir olarak henüz 1. lige bile hazır olmadığımızı gördük.

Seyehatin zor, yabancı futbolcu getirmen zor, o kadar çok zorluğumuz varki. En büyük zorluk ise beyindeki değişimi yapamamak. Hala 3. lig kafası ile 1. ligde mücadele etmek inanın en zoru. Hayal ettiğimiz isimleri sahada görmek kulübede görmek onlarla fotoğraf çektirme yarışı. Her hafta Çorum isminin iki kanalda birden iki saati aşkın süre yayınlanması. Bunların kıymetini bilmeyipte futbola takılanlara ne diyebiliriz ki.

Muhteşem stad ve muhteşem bir zemin canlı yayınlanan maçta maraton tribünü bile yarısı boş. Evde çay-çekirdek keyfi yapıp sonrada sallamak kolay tabiki. Bir bilet alma fedakarlığı bile gösterme sonra oturduğun yerden ahkam kes. Bu kadar basit olmasa gerek.

Oğuzhan Başkan’ın dünki siteminde son derece haklı. Sakaryaspor maçını kazanmış başkanın maç sonu görüntüleri bu açıklamasında ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Kazanan takımın başkanı ancak yüzü gülmüyor neden çünki mali sorumluluk katlanarak artıyor şehirden bırakın destek vermeyi her taraftan köstek yiyor.

Elimizdekinin kıymetini bilelim kaybettikten sonra tekrar elde etmek inanın mümkün değil. Oğuzhan Başkan’ın açıklamasının altına çevre illerden yazan taraftarları okursanız elinizdekinin değerini daha iyi anlarsınız sevgili Çorumlular. Destek vermiyorsanız bile allah aşkına bırakın köstek olmayı.

Çok zorlu bir fikstüre giriyoruz. Dört maç üçü deplasman ve hepside zirveyi zorlayan takımlar. Puan hesabı hiç yapmadım yapmam ancak yenilmeden geçeceğimiz bir periyot olmasını diliyorum. Dört beraberlik benim için çok değerli. Bunun üzerine bir üçlük atabilirsek mükemmel olur.