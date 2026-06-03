Hakimiyet Gazetesi Spor Yönetmeni Halil Öztürk, Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselişinin ardından kaleme aldığı köşe yazısında, kulübün önündeki yeni dönemi değerlendirdi. Öztürk, Süper Lig’in yalnızca sportif başarıyla değil, güçlü bir kurumsal yapılanmayla sürdürülebileceğini ifade ederek, kulübün yeniden yapılanma sürecine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Öztürk, “İnanması zor ama, bir o kadar da güzel bir duygu” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlerin bile inanmadığı bir işe yükselmek ne kadar gurur ve mutluluk verici. Maçın bitiminin üzerinden dokuz gün geçti ve ben hâlâ inanmakta zorlanıyorum. Gerçekten inanması zor bir durum. Ancak bunun gerçek olduğunu artık kabul ediyoruz: Çorum ve Çorum FK Süper Lig'de.

Dikkat edin, Çorum FK demiyorum; Çorum diyorum. 'Çorum'a ne faydası olacak?' diyenlere inat, aynı performansın gösterilmesi halinde Süper Lig'in kente neler kazandıracağını hep birlikte göreceğiz.

7 yılda 4 şampiyonluk gören yeni nesil çok şanslı

Gerçekten yeni nesil çok şanslı. Bizim kuşak, bırakın bu ligleri, 3. Lig'de şampiyonluk hayali kurmakta bile zorlanırken; bu nesil yedi yılda dört şampiyonluk gördü ve hepsi de bir üst lige yükselerek geldi.

Dibi de gördüm, zirveyi de

Çorum'da futbolda en dibi de görenlerden biri olarak, geldiğimiz yerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çok değil, bundan 12 yıl önce Çorumspor kötü yönetimler sonucunda amatör lige düşerken, aynı dönemde Çorum Belediyespor BAL'da şampiyon olarak profesyonel lige yükseldi.

Süper Lig mutluluğu

Çorum Belediyespor ismiyle başlayan yeni süreç, ardından önce Yeni Çorumspor, daha sonra Çorum FK ismiyle devam eden şirketleşme dönemi, Adana'da gelen 3. Lig şampiyonluğu, ardından yine sıkıntılı bir süreç, yine bir değişim ve hemen sonrasında gelen 2. Lig şampiyonluğu... Üç yıllık maceranın sonunda, hayal etmenin bile zor olduğu günlerden sonra gelen Süper Lig mutluluğu.

Katkı veren herkese bir kez daha çok teşekkürler

Bu kısaca özetlediğimiz süreçte bu kulübe katkı veren herkese gerçekten bir kez daha sonsuz teşekkürler. Hiçbir ayrım yapmadan söylüyorum; bu başarıya emek veren, katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Bu şehre bu güzelliği yaşattılar, çok şükür.

Tabii ki maddi manevi her türlü fedakârlığı yaparak bu takımı ve bu şehri Süper Lig'e yükselten Arca'ya, son dört maçta bizzat sahaya inerek bire bir çalışan Savaş Balçık'a ve Başkan Korkmazoğlu'na bu şehir çok şey borçlu.

Değer görmemek...

Bu süreçte ve sonrasında bir kez daha gördüm ki ne kadar emek verirsen ver, ne kadar gözyaşı dökersen dök, 'el' kadar kıymetin olmuyor. Yıllardır bu memleket için hizmet edenlerle bir sezon boyunca bir kez bile bir araya gelmeyenler, İstanbul'da 'el' ile bir araya geliyorlar. Kutlama mesajlarında herkese teşekkür edenler, basına tek kelime etmiyorlar. İnanın üzüldüm, kırıldım ama hiç küsmedim; küsmem de. Çünkü bu memleket benim, bizim, hepimizin.

Yeniden yapılanma şart

Yeniden yapılanma gerekli. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum FK'da yeni sezon öncesinde hâlâ birçok bilinmeyen var. Savaş Balçık'ın play-off döneminde aktif olarak yer aldığı kulüpte yeni sezonda da görevine devam etmesi ihtimal dahilinde. Ancak şunu iyi biliyorum ki Süper Lig için yeni bir yapılanma süreci adına çalışmalar başladı ve bunun için görüşmeler yapılıyor.

Savaş Balçık'ın işi çok zor. Çorum FK kurumsallaşma adına önemli adımlar attı ancak hâlâ çok eksiği olduğu kesin. Hele ki Süper Lig takımı olduktan sonra gerek idari gerekse diğer alanlarda düzeltilmesi gereken o kadar çok konu var ki... Bu yüzden Savaş Balçık'ın işi çok zor.

Kurtlar Sofrası'nda ilk kez mücadele edecek bu kulübün, bu dönemde yapacağı hamleler çok önemli. Binanın temelini sağlam atmak çok önemli. Bu yüzden Savaş Balçık'ın işinin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Allah kolaylık versin.

Taraftar son üç maçta Süper Lig provası yaptı ancak dikkat!

Taraftar son üç maçta Süper Lig provası yaptı ancak dikkat. İç sahadaki Keçiörengücü ve Bodrum FK maçları ile Konya'da oynanan Erokspor maçlarında yaşadığımız atmosfer tek kelimeyle mükemmeldi. Konya'da 20 bin taraftarla çıkarma yapmak Türkiye'de az sayıda kulübe nasip olur.

Ancak yanlış olan küfürler ve sahaya atılan maddelerdi. Bunların faturası Süper Lig'de çok daha ağır olacak. O yüzden artık çok daha dikkatli olmalılar.

Bunun da ötesi Avrupa Kupaları, neden olmasın?

Yıllardır cefasını çektiğimiz Çorumspor'un artık Süper Lig'de sefasını sürmek her Çorumlu gibi benim de hakkım diye düşünüyorum. Bunun bir üst seviyesinin Avrupa olduğunu düşünüyorum. Savaş Balçık'ın da bu doğrultuda düşündüğünü bilmek ayrı bir heyecan ve gurur veriyor insana. Düşünsenize; Çorum FK Avrupa kupalarında mücadele ediyor, Çorum'da UEFA Kupası maçı oynanıyor. Düşüncesi bile insana ayrı bir heyecan veriyor."