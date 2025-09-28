Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin projeleri arasında yer alan Halk Ekmek Fabrikası'nın temeli dün atıldı.
Temel atma törenine, MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP’li belediye başkanları, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, protokol üyeleri ve stk temsilcileri katıldı.
Temel atma törenine konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, günlük 30 bin ekmek üretilecek 1.260 metrekare kapalı, 3 dönüm açık alanı olan Halk Ekmek Fabrikası’nda el değmeden üretim yapılacağını açıkladı.
Dere, temeli atılan fabrikanın 3-4 aylık bir zaman zarfında yeni yılda açılışının yapılacağını söyledi.