İl Genel Meclisi’nin 2026 Mali Yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı. Bu kapsamda, 2025 yılında 62 milyon 800 bin TL ödenek ayrılan Sungurlu İlçe Özel İdaresi’nin bütçesi, 2026 yılı için 75 milyon TL olarak belirlendi.

MHP İl Genel Meclisi Üyeleri Duran Baysa ve Salih Kardaş, ayrılan bütçenin Sungurlu’ya bağlı köylerde yürütülecek asfalt, yol, içme suyu, köprü gibi altyapı ve üstyapı çalışmalarında kullanılacağını belirtti. 2026 yılında köylerde çok sayıda projenin hayata geçirileceğini ifade eden Baysa ve Kardaş, projeleri yakından takip edeceklerini vurguladı.