Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ekmek fiyatlarında düzenlemeye gitti. Halk Ekmek, 200 gr ekmek fiyatını 3,50 TL olarak belirledi.

Çorum’da Fırıncılar Odası’nın aldığı karar doğrultusunda fırınlarda ekmek fiyatı 3,50 TL’den 5 TL’ye yükseltilmişti. Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise piyasa fiyatlarının altında ekmek satışına devam edecek.

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 200 gr ekmeğin 3,50 TL’den satılacağını duyurdu. Çöplü, güncel fiyatların bugün itibariyle uygulanmaya başladığını açıkladı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN 2,5 TL OLACAK

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası fiyat düzenlemesine giderken ihtiyaç sahiplerini de düşündü.

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatının 2,5 TL olacağını açıkladı.

Ekmek fiyatlarındaki güncelleme 9 Haziran Cuma günü itibariyle geçerli olacak. (Haber Merkezi)