Çorum Belediyesi, toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere yönelik önemli bir eğitim semineri düzenledi.

Çorum Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ticari Araç Sürücüleri Trafik Eğitimi İçin" seminere halk otobüsü şoförleri katıldı.

Seminerde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Nuri Güneş, trafikte en sık yapılan hatalar ve bu hatalardan nasıl kaçınılması gerektiği konusunda şoförlere önemli bilgiler verdi. Eğitimde, trafikte dikkat edilmesi gereken detaylar ve güvenli sürüş teknikleri üzerinde duruldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, seminerin amacının toplu ulaşımda hizmetin artırılması olduğunu belirterek, eğitim programlarının düzenli olarak gerçekleştiğini ifade etti. Çöplü, bu tür eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.