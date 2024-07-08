Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Cemal Ahıska Bölge Yarışması Çorum’da yapıldı.

Yeni Spor Salonunda yapılan bölge birinciliğinde 5 ilden 26 takım ve 400 sporcu mücadele etti.

Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde yapılan bölge birinciliğinde Çorum Belediyespor minikler kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Yapılan yarışmalar sonucunda minikler geleneksel düzenlemesiz dal kategorisinde Çorum Belediyespor kulübü birinci Ankara Halk Oyunları Eğitim Müzikspor kulübü ikinci Çankırı Çerkeş Belediyespor kulübü ise üçüncü oldu.

Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal Kategorisinde ise Çankırı Çerkeş Belediyespor kulübü rakipsiz birinci oldu.

Yıldızlar Geleneksel düzenlemesiz dal kategorisinde Ankara Desenspor kulübü birinci olurken Çorum Kadeş Halk Oyunlarıspor kulübü ikinci Çankırı Çerkeş Belediyespor ise üçüncü oldu.

Yıldızlar geleneksel düzenlemesiz dal kategorisinde de Ankara Yenimahalle Belediye Tubilspor birinci Çorum Kadeş Halk Oyunlarıspor ikinci Çankırı Çerkeş Belediyespor ise üçüncü oldu.

Yapılan gösteriler sonunda kategorilerinde dereceye giren takımlara kupaları verildi.