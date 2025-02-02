AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Toplantı salonunda yoğun katılımla gerçekleşen kongrede konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturuyla hareket edeceklerini vurgulayarak Çorum teşkilatının halkın beklentilerini anlamak ve çözüm üretmek için çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından hizmetlerinden dolayı Meryem Demir’e Semra Akyüz Özdağ tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.