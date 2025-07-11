Kültür ve sanat etkinliklerini sürdüren Çorum Belediyesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen ‘Han Sohbetleri’ serisinin sekizincisini gerçekleştirdi.

Velipaşa Hanı’nda düzenlenen ‘Han Sohbetleri’ etkinliğinin konuğu, son dönemde sosyal medyada sohbet videolarıyla geniş kitlelere ulaşan yazar-akademisyen Dr. Ömer Demirbağ oldu. Demirbağ, alanı dolduran dinleyicilere “Gazze Zulmü-Yahudilik-Siyonizm” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dr. Ömer Demirbağ’a çiçek ve hediye takdim etti. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Aşgın, “Kıymetli hocamız Yahudi kimdir, Siyonizm nedir, duru bir şekilde temel noktalarıyla anlatarak bizleri bilgilendirdi kendisine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Program katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.