Çorum Belediyesi halk ekmeğe yüzde 50 zam yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2023 yılının son belediye meclisi toplantısında 2024 yılında belediye hizmetlerinde zam yapmayacaklarını açıklamıştı.

Başkan Aşgın, toplu ulaşım, su, evsel atık, atık su, ÇORBİS, halk ekmek, spor tesislerindeki faaliyetler ve kültür hizmetleri başta olmak üzere birçok hizmete zam yapılmayacağını söylemişti ama 7 ay sonunda artan enflasyon ve maliyetlere belediye de dayanamadı.

Geçtiğimiz aylarda sosyal tesislerde yüzde 50'ye varan zam yapılırken, bu haftada halk ekmeğe zam yapıldı.