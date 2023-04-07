FATİH BATTAR

Kulaksız Cami arkasında hizmet veren tarihi Hanoğlu Konağı, bu Ramazanda müşterilerine iftar hizmeti vermeye devam ediyor.

Hanoğlu Konağı, ramazana özel menü ile bir asırlık tarihi konakta Çorumlulara ve konuklarına oruçlarını açarak güzel bir Ramazan akşamı geçirme fırsatı sunuyor.

İşletme sahibi Melih Hanoğlu, iç ve dış mimarisi orjinaline uygun olarak restore edilen konakta hem Çorum kültürünü yaşattıklarını hem de Çorum’un yöresel yemeklerini tanıtarak hizmet verdiklerini söyledi.

GÜVEÇTE KEŞKE BU RAMAZAN DA GÖZDE

Hanoğlu Konağı olarak bu yılda Ramazan ayının gözde lezzetlerinden olan güveçte keşkeği Çorum halkının beğenisine sunduklarını ifade eden Hanoğlu; “Zarafetin nezaketle buluştuğu unutulmaz Ramazan akşamlarının yaşandığı Tarihi Hanoğlu Konağı’nda nefis bir iftara tüm halkımızı bekliyoruz. Tarihi dokusu ve zarif bahçesinde insanların sevdikleriyle doyumsuz vakitler geçirmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Nerede o eski Ramazanlar demeyeceğiniz harika bir iftar sofrasıyla Çorumlu hemşerilerimizi konağımıza bekliyoruz. Özel iftar menüsüyle, dolu dolu bir Ramazan akşamı sizleri bekliyor. Rezervasyon için 0(364) 212 0 212 0(530) 346 08 38 numaralı telefondan rezervasyon yapabilirsiniz” dedi