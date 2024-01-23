Çorum sevdalısı iş insanı Hasan Cesur doğduğu köyden muhtar adaylığını açıkladı.

1965 Çorum Babaoğlu köyü doğumlu Hasan Cesur 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde köyüne hizmet etmek için muhtarlığa aday olduğunu açıkladı.

1987 yılına kadar köyünde çiftçilik ve çobanlık yapan Hasan Cesur bu tarihte Ankara’ya yerleşti ve burada memurluk ve esnaflık yaptı. 36 yıldır Ankara’da ikamet eden Hasan Cesur iki yıldır yeniden döndüğü köyünde yaşamını sürdürüyor.

Çorumspor kulübünde uzun yıllar yönetici olarak görev yapan Hasan Cesur Ankara’da yaşadığı dönemde de Çorum ve köyü ile hiç bir zaman bağını koparmadan çalışmaya devam etti.

Babaoğlu Köyü Derneğinin kurucu başkanı olan ve halen bu görevini yürüten Hasan Cesur Babaoğlu köye festival ve şenliklerinin organizesinde aktif olarak görev yaptı.

Seçimi kazanması halinde sosyal faaliyet ve etkinliklere ağırlık vereceğini belirten Hasan Cesur yapmayı planladığı faaliyetler hakkında da şunları söyledi:’ Köy giriş çıkışları ağaçlandırılacak, güvenlik kamerası konulacak, ana yol girişine büyük bir levha yapılacak, mesire ve park alanları yapılacak, yarım kalan kilit taşları tamamlanacak. Köye düğün, nişan ve taziye için köy konağı yapılacak. Hatap Barajı yan yolu kumlama ve asfalt yapılacak. Mezarlık etrafı ve içerisinde gerekli tüm düzenlemeler yapılacak. Köy camisinin tuvaletleri bayan tuvaleti olmak şartı ile yenilecek, cami dışı ve hizmet binalarının boya dekorasyon çalışması yapılacak. Köy meydanına ilan panosu asılacak çalışmalar ve köyün gelir giderleri buradan tüm köy halkına bildirilecek.

Köyde ayda en az bir kez istişare ve dini sohbetler yapılacak. Köyde birlik ve beraberliği sağlamak ve artırmak için bir defa şenlik ve değişik etkinlikler düzenlenecek. Köy su pompaları için güneş enerjisi çalışması yapılacak. Köy içindeki ve dışındaki köylüler için geniş kapsamlı bir internet sitesi kurulup tüm çalışmalar bundan köylülere duyurulacak. Kurulacak kamera sistemi ile 24 saat Dünyanın her yanındaki köylüler giriş çıkışları izleyebilecek. Köy muhtarlığı tarafından hizmet arası tahsis edilecek. Sevdalısı olduğum köyüme hizmet için çıktığım bu yolda bana ve ekibim ile göreve talibiz. Destek ve dua sizden hizmet bizden’ dedi.