Ahlatcı Çorum FK’nın lisansını hafta içinde çıkartarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Hasan Ege Akdoğan ilk kez kırmızı siyahlı takım kadrosuna Bandırmaspor maçında çıktı.

Çankırı 2008 doğumlu Hasan Ege Akdoğan MKE Ankaragücü alt yapısında futbola başladı ve bu forma altında 13 kez değişik kategorilerinde milli takım formasını giydi. Milli takımlarda beş maçta gol sevinci yaşayan Hasan Ege Akdoğan Ankaragücü Gelişim takımlarında değişik kategorilerde toplam 50 gole imza attı.

Sezon başı kampına kırmızı siyahlı takımda katılan lisansı Çorum FK’ya çıkan ancak daha sonra Federasyon tarafından lisansı iptal edilen Hasan Ege Akdoğan Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yoğun çalışmaları sonucunda yeniden Çorum FK adına lisansı çıktı.

Genç futbolcu dün oynanan Bandırmaspor maçının 21 kişilik kadrosuna girerek ilk kez Çorum FK ile maça çıktı.