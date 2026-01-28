Çorum FK’nın genç futbolcusu Hasan Ege Akdoğan U 18 milli takımının Lüksemburg ile oynayacağı iki hazırlık maçı kadrosuna çağrıldı.

Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü’nden kırmızı siyahlı kulübe transfer olan Hasan Ege Akdoğan bu sezon başında kiralık olarak Ankara Demirspor’a verilen Hasan Ege Akdoğan U 18 milli takım kampına çağrıldı.

10-12 Şubat tarihleri arasında Lüksemburg ile deplasmanda oynayacağı iki maçı için U 18 milli takımı 3 Şubat salı günü saat 18’de TFF Riva Hasan Doğan Milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde toplanacak.

Teknik Direktör Veli Kavlak yönetimindeki U 18 milli takımı 10 ve 12 şubat tarihlerinde saat 20’de Stade am Dieltchen in Weiler-la-Tour stadyumunda Lüksemburg U 18 milli takımı ile iki hazırlık maçı yapacak.