Çorumlu milli güreşci Fatih Erdin uzun bir aranın ardından yeniden milli mayoyu giyecek.

Rusya’da düzenlenecek olan Uluslararası Ivan Yarigün Turnuvasında Fatih Erdin A milli takım kadrosunda mücadele edecek.

Küçük yaştan itibaren değişik yaş kategorilerinde milli mayoyu giyen Fatih Erdin iki yıldır belinden geçirdiği sakatlık nedeni ile minderden uzak kalan Fatih Erdin son yapılan Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanarak milli takıma girmeye hak kazandı.

28 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında Rusya’da yapılacak olan Uluslararası Ivan Yariguin Turnuvası’nda ülkemizi temsil edecek kafilede Teknik Direktör Soner Demirtaş antrenör İshak Irbaikhanov masör Osman Köse ile birlikte şu sporcular madalya mücadelesi verecek;

57 kilo: Yusuf Demir, Muhammet Karavuş, 61 kimo Recep Topal, Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Ahmet Duman, 74 kilo Ömer Faruk Cayır, 79 kilo Okan Tahtacı, 86 kilo İsmail Küçüksolak, 92 kilo Fatih Erdin, Osman Göçen, 97 kilo Mustafa Sessiz, 125 kilo Feyyullah Aktürk.