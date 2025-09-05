Arca Çorum FK'nın yıldız adayı genç futbolcusu Hasan Ege, U18 Milli takımının Meksika ile oynadığı maçta maça damga vuran isim oldu. Penaltıdan bir gol bulan Hasan Ege, yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmayı takip eden Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba müsabaka sonunda Hasan Ege ile bir görüşme gerçekleştirdi ve genç futbolcunun performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

U18 Millî Takımımız, Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası'nın ikinci maçında Meksika'yı 4-0 mağlup etti. Radotin Stadium'da oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 8. dakikada Ali Pağda, 22 ile 48. dakikalarda Yusuf Can Karademir ve 46. dakikada penaltıdan Hasan Ege Akdoğan attı.

Karşılaşmayı Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti. Ay-Yıldızlılar, turnuvanın son maçını 7 Eylül Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacak. Milliler turnuvanın ilk maçında İsviçre ile 0-0 berabere kalmıştı.