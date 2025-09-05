İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan’ı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkez yöneticileri, saha çalışması yapmak halkın sorun ve taleplerini dinlemek üzere önceki gün Çorum’a geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi hemşehrimiz Fatih Koca ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hatice Kayalı, Çorum programı kapsamında Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan’a ziyarette bulundular.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız’ın da katıldığı ziyarette sektörün sorunları konuşuldu. Erol Afacan, ziyaretten dolayı İYİ Parti heyetine teşekkür etti. Ziyarette

Eczacı Odası Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz’da hazır bulundu. (Haber Merkezi)